La UE pide a Rusia que libere "inmediatamente" a opositor ruso Alexéi Navalni

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidieron este domingo la liberación inmediata del opositor ruso Alexéi Navalni, tras su "inaceptable" detención al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania.

"La detención de Alexéi Navalni a su llegada a Moscú es inaceptable. Pido a las autoridades rusas que lo liberen inmediatamente", escribió en su cuenta en Twitter Michel, que como presidente del Consejo representa a los gobiernos de los Veintisiete.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him.