Alcalde exige "aniquilar el islamofascismo" tras nueva decapitación en Francia

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, manifestó su más dura condena al ataque con arma blanca que dejó tres muertos -uno de ellos decapitado- en el interior de la iglesia de Notre-Dame del centro de esa ciudad, y emplazó a las autoridades a hacer todo para desterrar el "islamofascismo" del país.

"Ya basta, es hora de que Francia se exonere de las leyes de la paz para aniquilar definitivamente el islamofascismo en nuestro territorio", demandó el regidor conservador, en declaraciones que recoge RFI.

Pidió también "que todas las iglesias sean vigiladas o cerradas, así como todos los demás lugares de culto de la ciudad", luego del hecho que la Fiscalía Antiterrorista investiga como "asesinato con fines terroristas", entre otros cargos.

La Conferencia de Obispos de Francia consideró como "incalificable" el ataque y dijo que "los cristianos no deben convertirse en un símbolo a destruir"; a la vez que el delegado general del Consejo Francés de la Fe Musulmana, Abdallah Zekri, manifestó a AFP su "enérgica condena" a "la cobardía de este acto contra personas inocentes".

El primer ministro francés, Jean Castex, anunció este jueves que ha elevado el nivel de alerta terrorista en todo el país tras el atentado, en el que fallecieron el sacristán de la iglesia, una mujer que habría sido decapitada -según el alcalde- y un tercero que había logrado escapar gravemente herido y refugiarse en un bar cercano, pero murió más tarde.

Ante la Asamblea Nacional, Castex consideró "innoble, bárbaro y abyecto" el atentado y prometió una respuesta "firme, implacable e inmediata".

El primer ministro anunció un Consejo de Defensa extraordinario para mañana, viernes.

El alcalde Estrosi, que desde el inicio dijo que "todo hace suponer un atentado terrorista", aseguró que el autor de los hechos fue gravemente herido durante su arresto por parte de la policía municipal y que no dejaba de gritar "Alá es grande" cuando fue reducido.

La Unión Europea reaccionó y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, entregó toda su "solidaridad con Francia y los franceses: mis pensamientos son para las víctimas del ataque abominable de Niza y para sus allegados. Toda Europa está con ustedes".

También el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se sumó a las condolencias y envió un mensaje de solidaridad: "Estoy profundamente sorprendido y aterrorizado por la noticia del horrible atentado de Niza. Es el dolor que sentimos todos en Europa. Tenemos el deber de unirnos contra la violencia y contra los que buscan incitar y expandir el odio", publicó.

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.