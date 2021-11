Casi una treintena de fallecidos dejaron las fuertes lluvias registradas al sur de India

Al menos 26 personas murieron y una veintena permanecen desaparecidas por las lluvias torrenciales que afectan esta semana al estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, mientras disminuyen las precipitaciones en la región.

Pudi Srihari, vocero del jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, explicó este sábado el número de fallecidos asciende al menos a 19, con siete muertes ocurridas en el distrito de Chittoor y 12 en el de Kadapa.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) informó de la muerte de al menos otras seis personas al derrumbarse un edificio "por las intensas lluvias" en el distrito de Anantapur, donde otras nueve personas fueron rescatadas con vida.

La Policía de Andhra Pradesh reveló -además- que uno de sus agentes murió esta mañana ahogado en el distrito de Nellore mientras participaba en las labores de rescate en un poblado.

Además hay una veintena de desaparecidos, según explicó el portavoz del jefe de Gobierno regional, que aclaró que "las aguas están rodeando" muchas aldeas próximas a los ríos dejándolas "incomunicadas", por lo que es difícil conocer la cifra exacta.

El jefe de Gobierno regional efectuó este sábado un reconocimiento aéreo de las zonas más afectadas, según imágenes que compartió su oficina, en las que se podían ver amplias áreas inundadas próximas a los ríos, sobre todo campos de cultivo.

Las autoridades regionales difundieron también imágenes de rescates al límite como el ocurrido en el río Chitravathi, donde 10 personas atrapadas en la parte superior de un vehículo por la subida repentina de la corriente fueron evacuadas en helicóptero.

El Departamento de Meteorología de la India informó este sábado que se espera que mejore la situación, ya que durante los próximos "3-4 días" las precipitaciones disminuirán en el sur del país.

#HADROps#AndhraFlood



Today, @IAF_MCC Mi-17 heptr evacuated ten people stuck in the rising waters of Chitravati river in Ananthapur district, Andhra Pradesh, in difficult weather conditions. pic.twitter.com/CEsG9EOekC