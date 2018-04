India: 21 invitados a una boda murieron en accidente

Al menos 21 personas murieron y 20 se encuentran heridas después de que la camioneta en la que se desplazaban a una boda cayera por un puente en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, informó este miércoles a EFE una fuente policial.

El accidente ocurrió la pasada noche, alrededor de las 21:00 hora local (12:30 hora de Chile), después de que el conductor de la camioneta perdiera el control del vehículo, explicó P.L. Tandya, subinspector asistente de la comisaría de Bahari en el distrito de Sidhi, donde ocurrió el accidente.

Tandya indicó que las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo, en el que viajaban 50 hombres musulmanes, circulaba con exceso de velocidad, lo que habría hecho perder el control al conductor, precipitándose al vacío sobre el cauce seco de un río.

Una veintena de heridos continúa bajo tratamiento en el hospital del distrito, añadió Tandya.

#SpotVisuals from site of accident in which 21 people died after a truck fell into Son river last night, in Madhya Pradesh's Sidhi pic.twitter.com/cM4FujOHS3