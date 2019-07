India: Al menos dos muertos y 35 atrapados tras derrumbe de un edificio

Se estima que varias decenas de personas pueden estar atrapadas bajo los escombros de un edificio que se derrumbó este domingo por las fuertes lluvias en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de India, mientras 19 personas ya fueron rescatadas con vida.

El desplome de la construcción en el distrito de Solan, que albergaba un restaurante de carretera, se produjo a primera hora de la tarde y "se cree que 40 personas puedan estar atrapadas", informó en su cuenta de Twitter el jefe de Gobierno regional, Jairam Thakur.

"Por ahora 19 personas han sido rescatadas. Se está haciendo todo lo posible para rescatar al resto", concluyó el jefe de Gobierno en los primeros momentos de la emergencia.

Posteriormente, de acuerdo con el medio local Himachal Watcher, al menos dos personas murieron a causa del derrumbe y 35 se mantienen atrapadas.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) de la India informó también en su cuenta de Twitter que dos de sus equipos ya se encuentran involucrados en las labores de rescate tras el derrumbe del edificio.

#BuildingCollapsed at Solan two team of #NDRF deployed for rescue operation. pic.twitter.com/F8zVDZXEIW

Los incendios y derrumbes de edificios son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y las prácticas ilegales en el sector de la construcción.

Además la época del monzón (viento estacional) acentúa la posibilidad de derrumbes al afectar la lluvia a las estructuras de los inmuebles.

La semana pasada las lluvias torrenciales en el estado occidental de Maharashtra, del que Bombay es capital, causaron la muerte de al menos 23 personas, 14 de ellas por el derrumbe de un muro en un área de chabolas en la metrópolis india.

#Watch: 3 Killed, Several Trapped as Multi-Storey Building Collapses in #Solan’s Kumarhatti



A multi-storey building collapsed in Kumarhatti in Solan district today. 3 people were killed, 22 rescued, rescue op in progress. More: https://t.co/NxWpJ3TdYl#HimachalPradesh #NDRF pic.twitter.com/aHLNyANb2f