Su mamá lo mandó a comprar y volvió con una esposa en India

Un sorpresivo caso de una disputa familiar impactó a la policía en el estado de Uttar Pradesh, en India: Una madre envió a su hijo a que comprara verduras, pero el joven regresó con una mujer y asegura que es su esposa.

La familia del joven no quiso aceptarla ni menos dejarla entrar a su casa, en plena pandemia de coronavirus, por lo que acudió a funcionarios policiales.

"Mandé a mi hijo a la tienda, pero cuando volvió estaba con su esposa. No estoy lista para aceptar este matrimonio", dijo la mamá del novio a medios locales.

Según explicó el joven de 26 años, se casó hace dos meses con Savita, pero no tienen un certificado de matrimonio, porque no pudieron hacer el trámite debido a la cuarentena y el cierre de varios servicios en el país. El hombre que los casó les dijo que recién podían obtener el documento después del fin de la crisis sanitaria.

Aprovechando el permiso que tenía para ir a comprar, el joven marido pasó a buscar a su mujer, pues ella arrendaba una pieza sola y prefería estar con él. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Ante el rechazo failiar, la policía les recomendó volver al departamento de ella y quedarse juntos.

Mother sent son to buy grocery, he returned with a bride. Mom didn’t allow them to enter the house, took them to police station. Couple has no proof that they got married. The priest who got them married told them he can give a certificate only after the lockdown. 😀#UP ki batein pic.twitter.com/MPQG1MQaQY