EEUU bombardeó enclaves de milicias respaldadas por Irán en Irak

Estados Unidos anunció este martes que, por orden del presidente Joe Biden, sus Fuerzas Militares bombardearon tres enclaves utilizados por la milicia iraquí Kataib Hizbulá y otros grupos proiraníes en Irak.

El Pentágono indicó en un comunicado que su acción, "necesaria y proporcionada", se produce en "respuesta directa a la serie de ataques cada vez mayor contra personal estadounidense y de la coalición en Irak y Siria por parte de milicias apoyadas por Irán".

El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, agradeció en esa nota el profesionalismo con el que se planeó y ejecutó esa respuesta y los "continuos esfuerzos" de las tropas que luchan sobre el terreno junto a socios regionales para desmantelar el grupo yihadista Estado islámico.

Austin advirtió que ni él ni Biden dudarán a la hora de tomar las medidas necesarias para defender sus intereses.

"No buscamos escalar el conflicto en la región. Estamos totalmente preparados para tomar más medidas para proteger a nuestra gente y nuestras instalaciones. Instamos a estos grupos y a sus patrocinadores iraníes a que cesen inmediatamente estos ataques", recalcó.

U.S. Forces Strike Kataib Hezbollah Capabilities in Iraq

In response to attacks by the Iranian-backed militia group Kataib Hezbollah (KH), including the attack on al-Asad Airbase in western Iraq on Jan. 20, on Jan. 24 at 12:15 a.m. (Iraq time), U.S. CENTCOM forces conducted… pic.twitter.com/rSnbQdlRD4