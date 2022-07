Ex primer ministro japonés Shinzo Abe está en riesgo vital tras ataque armado

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe resultó herido en un aparente ataque con arma de fuego durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo, informó la cadena estatal NHK.

El político japonés fue trasladado en ambulancia y luego en helicóptero tras el ataque, ocurrido mientras ofrecía un discurso cerca de la estación de Yamato-Saidaiji en la ciudad de Nara (oeste de Japón) la mañana de este viernes.

Según el citado medio, habría sufrido un paro cardiopulmonar, por lo que los servicios sanitarios están tratando de que recupere sus signos vitales, de acuerdo a la policía y las autoridades de salud de Nara.

Minutos después, se conoció que la policía japonesa detuvo a un hombre -cuya identidad no ha trascendido- por dispararle supuestamente con escopeta y por la espalda al ex primer ministro.

Testigos presenciales del ataque afirman que se oyeron dos disparos antes de que Abe se desplomara al suelo, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales imágenes del político siendo atendido.

Los servicios sanitarios lo trasladaron a un hospital en la ciudad de Kashihara, al sur de Nara, para tratar de salvar su vida.

🔴 El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue baleado durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias y está con paro cardiopulmonar, según la estatal nipona NHK #CooperativaContigo https://t.co/ozUFAmTKEv — Seba Miranda Berríos (@smirandaberrios) July 8, 2022

Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre de 2020, tras convertirse en el político japonés más duradero en el puesto.

El acto de campaña al que asistió hoy tenía como fin promover a su Partido Liberal Democrático (PLD), en el que también milita el actual primer ministro, Fumio Kishida, y que espera revalidar su amplia mayoría.

Los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, debido al bajo índice de criminalidad y de ataques con armas de fuego propios del país asiático.

La tv japonesa a esta hora #CooperativaContigo pic.twitter.com/BthPjnEZSz — Sebastián Esnaola S. 💉 #YoMeVacuno (@sesnaola) July 8, 2022

GOBIERNO Y OFICIALISMO CONDENARON LA "BARBARIE"

El vocero del gobierno nipón, Hirokazu Matsuno, fue tajante en su primer pronunciamiento sobre el ataque: "No se puede perdonar esta barbarie, independientemente de la razón que tenga la persona, por lo que lo condenamos tajantemente y vamos a hacer lo posible para ayudar", comprometió.

El secretario de Estado no aportó mayor información sobre el estado de salud del ex mandatario.

Por su parte, el primer ministro Kishida canceló su agenda electoral, y se encuentra en camino a Tokio, donde se espera que atienda a la prensa.

La ex ministra nipona de Interior y Comunicaciones, Sanae Takaichi, también condenó el ataque, y dijo que espera que Abe esté vivo y que "no perdona el terrorismo político", mientras que Satoshi Nakanishi, ministro de Defensa en la época de Abe, coincidio en que "no se debe perdonar el terrorismo y la violencia".

"Estamos tristes y conmocionados por el tiroteo del ex primer ministro. Abe ha sido un destacado líder para Japón y un inquebrantable aliado de Estados Unidos", dijo el embajador de Estados Unidos en Tokio, Rahm Emanuel.