Lluvias torrenciales, evacuaciones y vuelos cancelados en Japón por el tifón Chan-hom

El tifón Chan-hom se aproximó este sábado a la costa oriental de Japón, donde ha dejado precipitaciones torrenciales y una docena de vuelos domésticos cancelados, además de causar la evacuación de varios millares de ciudadanos en las zonas más afectadas.

El tifón número 14 de la temporada en el Pacífico se desplazó entre la víspera y primera hora de este sábado en dirección noreste y en paralelo a la costa oriental nipona, sin llegar a tocar tierra en el archipiélago japonés como se había temido en un principio.

Las autoridades niponas también han alertado del riesgo de inundaciones, fuerte oleaje y golpes de viento de hasta 140 kilómetros por hora en varias prefecturas del centro y la costa oriental del país, incluyendo Tokio y otras colindantes, y han instado a los ciudadanos a prepararse para evacuar en algunas zonas.

Está previsto que el tifón, en cuyo ojo se detecta una presión de 985 hectopascales, se desplace durante el resto de la jornada y hasta el domingo en dirección este y posteriormente hacia el sur, alejándose así del archipiélago japonés y con una pérdida de intensidad progresiva.

Rain and winds battered the coastal cities of Ise and Toba in central #Japan on Friday as #typhoon Chan-hom approached closed to the country, which is expected to hit between Saturday and Sunday. pic.twitter.com/P5IilqMX0M