Lanzan aerolínea de lujo exclusiva para perros y sus dueños

Una compañía de juguetes para perros se asoció con una empresa de vuelos chárter para ofrecer una experiencia de viajes enfocada exclusivamente a cubrir las necesidades de los perros y sus dueños.

Se trata de Bark Air, la novedosa apuesta que por el momento tiene sólo dos rutas disponibles, ambas desde el aeropuerto del condado de Westchester de Nueva York. Una con destino a Los Ángeles y la otra a Londres.

"Lanzamos BARK Air porque simplemente no existe una solución buena o conveniente para viajar largas distancias con su perro. Buscamos crear meticulosamente una experiencia que se centre únicamente en la comodidad y la felicidad del animal primero y del ser humano después", dijo el cofundador y director ejecutivo de BARK, Matt Meeker, en un comunicado de prensa.

El servicio ofrece diversas comodidades para calmar a los animales, como feromonas, música, toallas refrescantes con aroma a lavanda, golosinas y correas. Además, a los perros se les ofrece una bebida a elección -ya sea agua, caldo de huesos o lo que le guste-, durante el despegue y el descenso para ayudar a sus oídos a adaptarse a la presurización de la cabina.

Los primeros vuelos de BARK Air despegarán el 23 de mayo, y los boletos -que tienen un valor de más de cinco millones de pesos por trayecto-, estarán disponibles para su compra a partir del 11 de abril.

Introducing BARK Air: A 100% totally real airline for dogs. We're dog people, and we are tired of there being no truly dog-friendly options when it comes to air travel.

Now booking the best-in-class dog focused flight imaginable at https://t.co/eZqVYMC5W3 pic.twitter.com/bzcY2rSO4h