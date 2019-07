Alcalde fingió ser un indigente para evaluar a empleados municipales: Ya anunció despidos

Carlos Tena Nevárez, el alcalde de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México, ideó un plan para poner a prueba a los funcionarios de su municipio y las cosas no salieron bien.

La autoridad se disfrazó de indigente y usó una silla de ruedas para fingir que era una persona con discapacidad. De esa forma pensó que vería cómo tratan realmente a los ciudadanos.

"Quiero decirles que fue una experiencia amarga, no fue nada fácil, si ustedes hubieran visto cómo venía yo. Andaba con una chaqueta sucia, tapando mis piernas y quise agacharme, para que no me reconocieran. Tampoco hablaba, porque mi voz es inconfundible", relató Tena Nevárez, según Televisa.

El hombre criticó el maltrato recibido: "Me llevé dos lamentables sorpresas en Desarrollo Social, primero con quien abre el elevador para las personas con movilidad reducida y la más desagradable, fue la que me llevé en mi propia oficina, mi propia gente me echó del lugar".

El alcalde Carlos Tena (Cuauhtémoc, Chihuahua) exhibió el maltrato a indigentes y personas con discapacidad, y nos lo cuenta ahorita en @asilascosasw 👇🏻 pic.twitter.com/w2Xj4IG58I — Gabriela Warkentin (@warkentin) 8 de julio de 2019

"Me pidieron que saliera, la secretaria agarró la silla para echarme y ahí en la puerta me detuve, le di vuelta a la silla y me puse de pie, me quite mi gorrita, por cierto muy calientita, mis gafas, pues me puse de pie y todo mundo se congeló (...) ahí les dije la desilusión que me habían dado, les dije que por qué me sacaban, porque olía mal y para darles una lección", agregó.

Su experiencia lo llevó a anunciar de inmediato varios despidos: "Se tienen que ir tres personas mínimo y al guardia que abrió de mala gana el elevador, porque también de eso me di cuenta".