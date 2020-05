Hijos del "Chapo" Guzmán amenazan a los que no cumplan la cuarentena

Las malas artes y amenazas de los narcos mexicanos se aplican con un buen fin: defender a los habitantes de la pandemia del coronavirus. Los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán se viralizaron por una curiosa medida en Sinaloa.

En estos días se conocieron grabaciones que medios mexicanos adjudican a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como "Los Chapitos", donde imponen un toque de queda en la ciudad de Culiacán ante la pandemia.



En un video se ve a unos hombres armados, que patrullan calles de Culiacán en camionetas y advierten que "no están jugando" y deben respetar que nadie puede estar en la calle después de 10 de la noche.



¿El castigo por no acatar? Golpes con tablas, arrestos y multas. “Se les informa que después de las diez de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, sino agarran el rollo los vamos a tablear… no es juego, no estamos jugando”, se escucha en la grabación.

Sinaloa el es cuarto estado mexicano con más muertes por coronavirus, detrás de Ciudad de México, Baja California y el Estado de México.

