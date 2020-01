Pasajero abrió puerta de avión y causó minutos de terror

Minutos de terror se vivieron a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando un pasajero abrió una puerta de la aeronave cuando ésta estaba por despegar.

En momentos en que el avión de Delta Airlines -con destino a Nueva York- se dirigía a la pista de despegue, el usuario entró en pánico al ver humo que salía desde una turbina, tras lo cual abre la puerta de emergencia, activando también el tobogán.

La aeronave se detuvo y los pasajeros fueron evacuados en el hecho ocurrido este miércoles.

Según informaron desde el terminal aéreo a Infobae, "al momento de encender los motores del avión Boeing modelo 757, estos soltaron un poco de humo y uno de los pasajeros se espanto y activó el tobogán", precisando que ningún motor se incendió.

Mientras que desde la línea aérea descartaron que se haya registrado una anomalía en el arranque del avión: "No hubo ninguna indicación de anormalidad en la cabina durante el arranque del motor".

"Durante el procedimiento normal de arranque de motores durante el pushback, un pasajero inició una evacuación no autorizada y abrió la puerta sobre el ala izquierda. Esto ocasionó que se desplegara el tobogán de salida", detalló Delta a Milenio.

Si bien no hubo lesionados, algunos pasajeros, tanto niños como adultos, fueron atendidos por crisis nerviosas y otros señalaron que sintieron "olor a quemado" cuando la máquina se dirigía a la pista de despegue.

"Primera vez, con susto en un vuelo. Antes de despegar se prendió fuego el motor del avión de Delta en el que habíamos subido en el aeropuerto de México. Estamos bien por suerte", relató en Twitter uno de los pasajeros.

#Delta flight #DL8817 from #Mexico City to #NewYork suffered an engine fire during the taxi.The passengers evacuated the #Boeing 757 via emergency slides. One woman asked for doctor. 📷 @ferminkoop#flightmodeblog #flightmode #aviation #avgeek #avgeeks #flights #travel #Traveler pic.twitter.com/cPOsmdAGSv