"Esto es una granada. No les vamos a robar. Esto no es con ustedes". De esa forma dos presuntos extorsionadores se subieron a un bus de transporte público en Técamac, México amenazando al conductor por supuestos pagos pendientes. El video se difundió en redes sociales y muestra cómo los sujetos hacen explotar una granada de gas en el vehículo, no sin antes bajar con cariño a los pasajeros. Según informó El Universal, los choferes de transporte concesionado son constantemente extorsionados en el país por miembros de organizaciones delictivas. La Fiscalía del Estado de México ya comenzó una investigación por los hechos.

