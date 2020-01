Australia ordena la evacuación de ciudades ante calor extremo e incendios

Las autoridades de Australia confirmaron hoy jueves la muerte de otra persona a causa de los incendios que arden en el sureste del país, lo que eleva a 17 el saldo de víctimas mortales de los últimos meses, mientras miles de personas se preparan para evacuar las zonas afectadas por el fuego.

"Me entristece tener que informarles de que hay al menos 17 personas que no sabemos donde están", dijo a la prensa el jefe de gobierno del estado de Victoria, Daniel Andrews, tras confirmar la primera muerte que se registra en esa jurisdicción.

A estos se añade otro desaparecido en el vecino estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por la oleada de incendios, donde han muerto 15 personas, siete de ellas desde el lunes, y se ha ordenado la evacuación de diversas zonas del litoral antes de que se agraven las condiciones el próximo sábado.

"La prioridad hoy es combatir el fuego y evacuar, poner a la gente a salvo. Lo que es absolutamente importante es que continuemos manteniendo el foco en estas tareas tan importantes", dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, en rueda de prensa.

Los bomberos pidieron a los turistas que salgan antes de que sea demasiado tarde de la costa sur de Nueva Gales del Sur, ante la previsión de "condiciones peligrosas" para el sábado con temperaturas de más de 40 grados centígrados y fuertes vientos.

Imágenes en las redes sociales mostraban largas colas de automóviles en las carreteras de esta zona, aprovechando que se han reabierto varios tramos y a pesar de la poca visibilidad en algunas partes a consecuencia del humo.

Las autoridades de este estado, donde se han quemado 3,6 millones de hectáreas, el 70 por ciento del área calcinada en todo el país, también han ordenado la evacuación del parque nacional de Kosciuszko debido a la cercanía de otro foco que ha arrasado 130.000 hectáreas.

En Victoria las fuerzas armadas se desplegaron para evacuar por aire y por mar a unas 4.000 personas cercadas en una playa de Mallacoota, una popular zona turística del sureste del país.

La ministra de Defensa de Australia, Linda Reynolds, indicó que personal de la marina hace llegar ayuda a comunidades aisladas cerca de Mallacoota y transporta a bomberos y a heridos, en un mensaje en Twitter acompañado de una imagen de personal médico junto a un helicóptero en la cubierta del buque "Choules".

Evacuation plans for #Mallacoota are underway, as #YourADF works with emergency services to prepare transferring people to HMAS Choules tomorrow AM.



Commanding Officer of Choules, CMDR Houlihan, led the ADF team onshore today to provide timely and relevant support. pic.twitter.com/ecphjfLg9f