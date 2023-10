Cinco claves de las elecciones en una Nueva Zelanda sin Jacinda Ardern

Nueva Zelanda celebrará mañana sábado unos comicios marcados por el alto costo de vida y la ausencia de la carismática líder laborista Jacinda Ardern, en medio de un complicado escenario para el ganador, dado que tendrá que forjar alianzas para poder gobernar en los próximos tres años.

Un sondeo de Essential publicado el miércoles da como favorito al conservador Partido Nacional con un 34%, frente al 30,3% que obtendrían los laboristas, que buscan un tercer mandato bajo el liderazgo del actual primer ministro Chris Hipkins, el sucesor de Ardern.

A continuación cinco claves sobre las elecciones neozelandesas:

SIN ARDERN

La ausencia de Jacinda Ardern, quien dimitió por sorpresa a su cargo en enero pasado tras más de cinco años gobernando debido a un "agotamiento", da la impresión de que estos comicios están desangelados por la falta de entusiasmo de la población.

En las dos elecciones pasadas, Nueva Zelanda experimentó una "Jacindamanía", como llamaban los medios a la ola de admiración causada entre jóvenes y ciudadanos, lo que provocó que Ardern empujara a su Partido Laborista al poder en 2017.

Tres años más tarde, esta mandataria obtuvo una victoria histórica para los laboristas al ganar 65 de los 120 escaños del Parlamento, a pesar de la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y la matanza supremacista de 51 musulmanes en la ciudad de Christchurch en 2019.

Ardern instó en su discurso de despedida en el Parlamento a las niñas y jóvenes a liderar con emociones como ella, aunque los datos electorales indican que hay 229 mujeres entre los 567 candidatos a los comicios de este año, en comparación a las 263 mujeres de los 677 aspirantes a un escaño en los comicios del 2020.

GOBIERNO DE ALIANZAS

Las encuestas apuntan a que el Partido Nacional, liderado por el conservador Christopher Luxon, ganará los comicios, aunque tendrá que negociar una alianza con la formación nacionalista New Zealand First, ya que su pacto con los libertarios de ACT no le permiten alcanzar la mayoría simple en el Parlamento, donde se forma gobierno.

Luxon ha dicho que si fuera necesario buscaría aliarse a New Zealand First, que ha resurgido en estos comicios captando el apoyo de quienes protestaron contra las estrictas medidas anticovid impuestas por el gobierno laborista, así como por sus propuestas populistas contra la inmigración o los trans.

LOS ESTRAGOS POR EL COSTO DE LA VIDA

El alto costo de la vida también marca los comicios neozelandeses, donde la fuerte inflación de 6% ha impactado en las adquisiciones de productos y servicios básicos, así como los pagos de las hipotecas, que enfrentan un tipo de interés del 5,5%, uno de los más altos en 15 años.

Para atajar este problema, los laboristas han prometido abordar los asuntos vinculados "al pan y la mantequilla" (necesidades básicas) con la eliminación de los impuestos a las frutas y verduras, más subsidios a las guarderías y servicios sanitarios, entre otros.

En contraste, los nacionales ofrecen reducciones tributarias y recortes del gasto público, además de otras medidas para reducir la inflación.

En cuanto al grave problema de la escasez de unas 23.000 viviendas en el mercado, los laboristas han prometido construir unas 3.000 viviendas públicas para el 2025, mientras que los conservadores han ofrecido liberar terrenos públicos y ofrecer incentivos para la construcción.

CHINA MARCA LA AGENDA INTERNACIONAL

La creciente influencia de China en la región del Indopacífico es uno de los temas claves de los comicios de este año, una preocupación que ha aumentado desde que Pekín firmó un pacto de seguridad opaco con Islas Salomón el año pasado, que supone el envío de sus fuerzas de seguridad a pedido de Honiara.

En este escenario geopolítico, Nueva Zelanda, que mantiene una férrea política desnuclearizada, deberá sopesar cómo se adhiere al pilar tecnológico y de inteligencia del pacto AUKUS. Esta alianza une a Estados Unidos, Reino Unido y Australia, e incluye el desarrollo y construcción de submarinos nucleares en el país oceánico.

LA PROPORCIONALIDAD DEL PARLAMENTO

El sistema unicameral de Nueva Zelanda lo componen 120 representantes elegidos cada tres años a través de un sistema mixto proporcional, que abre la posibilidad de añadir un escaño en caso de que se de un empate en las votaciones.

Mediante este sistema, los partidos deben ganar uno de los 72 escaños elegidos por los ciudadanos o alcanzar el 5% de los votos a nivel nacional, mientras que los otros 48 legisladores salen de las listas cerradas de los partidos para asegurar la pluralidad.