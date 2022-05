Hermosa bienvenida: Niño con leucemia superó la quimioterapia y sus amigos lo sorprendieron

Theo Cunliffe es un valiente niño de siete años que superó un tratamiento de 819 días de quimioterapia y, cuando por fin pudo volver a su colegio, recibió una emotiva bienvenida: sus compañeros, amigos y profesores lo esperaban con globos y pancartas.

La sorpresa del pequeño de Nueva Zelanda, quien fue diagnosticado con leucemia apenas a sus cinco años, se volvió viral en las redes sociales.

Magic made. The whole school turned out in Theo’s favourite colour to celebrate. pic.twitter.com/qYPu5FpGlK