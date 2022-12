El presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera la tercera moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

"A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo, para ratificar que no soy corrupto y no mancharía mi apellido", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa.

"Durante todo el tiempo que llevo de gobierno la única acción del Parlamento ha sido intentar sacarme del poder", añadió. Ante ello llamará a nuevas elecciones del Congreso y decretó toque de queda para disuadir de posibles manifestaciones en su contra.

La oposición ha calificado la decisión de Castillo como un "golpe de estado", mismo calificativo que usaron los principales informativos y diarios del país vecino.

