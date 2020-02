Niño salvó a su perro de un incendio, pero las llamas lo alcanzaron y murió

Una tragedia dejó más de 20 fallecidos cuando un incendio consumió varios hogares el pasado 23 de enero en Lima, Perú. Uno de ellos era un niño de 13 años, que había evacuado la casa a salvo junto a su familia, pero se devolvió para buscar a su querido perro Lester.

Cuando Jean Francis notó que su mascota no estaba, no dudó en regresar, pero su heroico rescate le provocó graves quemaduras. Según El Comercio, el niño murió seis días después: estuvo hospitalizado y fue sometido a dos operaciones. Su cuerpo no resistió.

La historia conmovió a miles de usuarios de redes sociales y también motivo a varias donaciones a la familia, incluyendo comida canina.

Durante el velorio del pequeño fallecido, recibieron los aportes y se vio al perrito Lester con una emotiva polera recordando a Jean Francis.