Coro de estudiantes sin ropa en un colegio desata escándalo en Sudáfrica

Un coro de estudiantes que bailaron semidesnudas en un colegio de Sudáfrica desató todo un escándalo.

La situación incluso fue reprochada por la ministra de Educación del país, Angie Motshekga, quien dijo estar "extremadamente decepcionada" después de ver el video, según informó BBC.

"Va contra los valores de nuestras culturas", agregó.

Las niñas realizaron un acto con cantos y bailes típicos en que vistieron tenidas que dejaron al descubierto sus pechos y traseros.

Pero el profesor a cargo defendió el acto y dijo sentirse orgulloso, pues las alumnas y alumnos representaron al grupo étnico originario Xhosa, el segundo más importante de la nación.

La ministra, no obstante, dijo que "es absolutamente inapropiado por parte de los educadores" y pese a que no hay nada de malo en celebrar la cultura propia, "no hay necesidad de que los niños lo hagan completamente desnudos".