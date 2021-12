En medio de duras críticas desde la derecha, Gabriel Boric concurrió este viernes a la sede del Congreso, en Valparaíso, para votar a favor del cuarto retiro de ahorros desde las AFP, aunque reconoció -en su intervención- que es "una política que indudablemente perjudica las pensiones de las personas, y eso no se puede esconder". El candidato presidencial puso sobre la mesa el hecho de que "el IFE se acaba ahora" y que "en todas partes (de Chile) aparecen ejemplos similares de personas de clase media que no son de izquierda ni de derecha -muchos de ellos emprendedores- que están ahogados, acogotados en deudas". "Voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Escuchamos a los expertos y nos la jugamos, pagando todos los costos, por medidas que buscaban reducir los posibles impactos negativos de los retiros", recordó, enfatizando que "frente a una crisis extraordinaria como la generada por la pandemia, las familias necesitan ayudas extraordinarias". Hacia el cierre de su intervención, que motivó aplausos de sus adherentes, declamó: "Voto a favor y quiero ser el próximo Presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente, para que nunca más tengamos respuestas desesperadas -como los retiros- ante el abandono de un grupo de poderosos que no entienden cómo viven las personas, (...) para que nunca más sea necesario legislar un retiro y que las y los trabajadores deban recurrir a sus propios ahorros ante el abandono y la tardanza del Estado".

