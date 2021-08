Barra de oro, fuselaje de avión y 30 autos serán subastados por Aduanas

Este 11 y 13 de agosto se llevará a cabo la segunda Subasta Electrónica del Servicio Nacional de Aduanas y dentro del catálogo de 100 lotes hay productos almacenados o bajo custodia de la Aduanas de Arica, Iquique, Metropolitana y Valparaíso.

Entre los más llamativo está el lote N°1 con una barra de oro sólido de más de 3 kilos y 22,74 quilates, cuyo valor inicial parte en $59.620.000.

Otro lote interesante es el N°91, que corresponde al fuselaje de un avión Boeing 737-300 con una puja inicial de $ 4.351.000.

Desde el lote 2 al 31 hay diversos vehículos disponibles, todos usados, los cuales están almacenados en Iquique y entre cuyas características está que, pese a estar en Zona Franca, no tienen prohibición de circulación al resto del país. El resto de los lotes disponibles corresponden a artículos electrónicos y de computación, repuestos, vinos, ropa, juguetes y otros tipos de productos.

Los interesados en participar primero deben inscribirse en www.subastaaduanera.cl y luego, en el mismo perfil de usuario, deben realizar el pago de la garantía correspondiente al 20% del valor inicial del lote o lotes que les interese rematar, de acuerdo lo que señale el sistema y siguiendo los pasos estipulados para este fin. Sin cumplir este requisito, las personas no podrán ofertar cuando se habrán los dos períodos de pujas que tendrá la subasta aduanera y el plazo para el pago es hasta las 8:00 horas del lunes 9 de agosto.

La segunda Subasta Electrónica de Aduanas se ejecutará en dos etapas, con 50 lotes cada una: la primera será desde las 8 AM del 11 de agosto a las 10 AM del 12 de agosto; mientras que la segunda será desde las 10:01 AM del 12 de agosto a las 12 PM (mediodía) del 13 de agosto.

En www.subastaaduanera.cl están publicadas todas las condiciones para participar, con un formulario de inscripción, las fotografías con la descripción detallada de los productos, los montos mínimos de puja, métodos de pago, costos adicionales para productos específicos y condiciones para el retiro de los objetos subastados, entre otros. La Clave Única se puede solicitar en el siguiente enlace: https://claveunica.gob.cl/