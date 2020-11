En qué fijarte al momento de comprar una moto para trabajar

Frente al aumento del desempleo, la demanda de motocicletas se ha incrementado debido a que es una alternativa real para sustentar económicamente a las familias de nuestro país, por ello, la Asociación Nacional de Importadores de Motos (ANIM) realizó una serie de consejos para escoger el vehículo adecuado.

Homologación: Una moto es un vehículo a combustión por ende debe ser homologado por Ministerio de Transporte. La homologación consiste en el análisis técnico de vehículos motorizados. Dicho análisis contempla la constatación del nivel de emisiones de gases euro3 y por evaporación de hidrocarburos y cumplimiento de los requisitos de seguridad, dimensionales y funcionales, incluyendo sistemas y componente. Un vehículo que no ha sido homologado por ley no puede transitar en Chile. ¿Cómo un usuario puede saber si la moto es homologada? Debe solicitar un certificado de homologación individual.

Cristian Reitze, presidente de la ANIM, destacó que hoy hay muchas motos de menos de 50 cc que se venden sin ser homologadas y transitan ilegalmente en la vía pública. Si una moto no es homologada no puede sacar permiso de circulación, no puede transitar en la vía pública".

Medidas de seguridad: La homologación de motocicleta asegura el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones del vehículo. Como por ejemplo luces de seguridad, señalizadores para virar, reflectantes laterales, entre otros.

Casco: Según la Ley 20.068, es de uso obligatorio, tanto para el conductor como para la persona acompañante. Según lo expuesto por la Cruz Roja, el uso del casco protector por los motociclistas reduce en un 70% el riesgo de traumatismos cerebrales. Junto con ello, es preciso que el casco a utilizar cuente con la certificación pertinente. El uso de este elemento puede salvar la vida del motociclista, por lo que debe ser homologado, al igual que la motocicleta, al ser certificado cuentan con un código QR para ser verificado por cualquier persona.

Garantía: Siempre se debe exigir su garantía. Sin ella no podrá hacer valer sus derechos como consumidor.

Servicio técnico: Siempre consulte si la motocicleta comprada cuenta con repuestos en Chile y servicio técnico en todo el país.