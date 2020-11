Marcas de sólo tres regiones estuvieron presentes en el CyberMonday

Con una escasa presencia de marcas de regiones se ha desarrollado la versión 2020 del CyberMonday, que sumó un récord de 608 empresas en la nueva fería digital, que arrancó el pasado lunes y se proyecta hasta la medianoche de este miércoles.

Las regiones que marcaron presencia en las ofertas comerciales fueron Valparaíso con 23 marcas, Los Lagos con seis empresas de Puerto Montt y tan solo una del Maule, correspondiente a la Librería Mataquito de Curicó.

"Son 30 las marcas de regiones que están participando, de 608. En Curicó hay una, en Puerto Montt sies y las otras 24 son de Valparaíso. Esperamos ir sumando en los próximos Cyber a más regiones", dijo a Cooperativa Regiones Yerka Yukic, vocera del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago.

Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, agregó que "esto obliga al Gobierno y a las cámaras de comercio de regiones, a incentivar la transformación del comercio en el ecosistema digital. Quien quede fuera, será sinónimo de marginalidad, exclusión y pérdida de mercado laboral".

Desde la seremi de Economía del Maule, Matías Pinochet, complementó que "ocurrió que las empresas del Maule no se adscribieron a los descuentos porque no estaban en condiciones de hacerlo o porque están recuperando sus ventas y no les era atractivo realizar los descuentos. Esperamos que haya sido esto último".

Desde el Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, proyectaron un cierre de la nueva versión 2020 del CyberMonday, con un incremento en las ventas respecto al evento pasado, de entre un 20 y 30 por ciento.