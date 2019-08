Ocho de cada 10 chilenos ha comprado por Internet en el último semestre

Ocho de cada diez chilenos reconocen haber comprado por Internet en los últimos seis meses, de acuerdo a un estudio realizado por Adimark y el portal de ventas Mercado Libre, cifra que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la última medición.

Entre las personas que declaran adquirir productos a través de Internet, un 10 por ciento asegura que lo hace una o más veces a la semana y un 60 por ciento una vez al mes.

El aumento de las compras a través de Internet involucra a todos los sectores socioeconómicos y etáreos, incluso el de los mayores de 65 años.

Francisca Ramis, de GFK, sostuvo que "prácticamente todo el mundo en Chile tenemos acceso a Internet, todos tienen acceso a un teléfono inteligente a través de planes de datos o wi-fi, hace más accesible poder comunicarse y poder acceder a vitrinear, cotizar y comprar en e-commerce desde cualquier parte de Chile, en cualquier nivel socioeconómico".

"Justamente una de las barreras que cae, que yo necesitaba tener una tarjeta financiera para poder comprar, ya no es tal: hoy hay otros mercados retailers que ofrecen tarjetas con las que yo puedo comprar en otros lugares que permiten el acceso a compras que antiguamente no podía hacer", precisó.

Entre los motivos que destacan quienes no realizan compras electrónicas para no hacerlo están el no tener tarjeta de crédito y desconfiar en la seguridad de los datos personales.