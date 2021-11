Radiografía al atún en lata: Odecu estudió componentes y si marcas cumplen con la norma chilena

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) realizó un estudio para determinar las características nutricionales, así como la presencia y concentración de metales pesados en una muestra de las 10 marcas de atún en conserva (lomitos en agua) más frecuentes en los supermercados físicos y online de Chile.

Las muestras analizadas fueron: Angelmo (Inmuebles Cataluña), Bonanza (Agrocommerce), Cuisine & Co. (Cencosud Retail), Líder (Walmart Chile), Merkat (Alvi Supermercados Mayorista), Otuna (Comercial F.H. Engel), Robinson Crusoe (Pesquera Trans Antartic), San José (Orizon), Tottus (Hipermercados Tottus) y Van Camps (ICB).

Para Stefan Larenas, presidente de Odecu, la realización de este estudio permitió verificar "que las marcas de atún enlatado que se comercializan en Chile, en general, cumplen con las normativas vigentes en nuestro país y que, por ende, son productos inocuos para el consumo humano, ya que la presencia de algunos metales pesados se encuentra dentro de los rangos permitidos".

Sin embargo, es importante reiterar que el RSA (Reglamento Sanitario de Alimentos) no establece límites para todos los metales pesados que podrían estar presentes en el atún, como lo son el Arsénico, Cadmio, Cromo y Plomo, los cuales sólo fueron posible analizar con la normativa del Sernapesca. No obstante, para el Antimonio, no hay límites establecidos a nivel nacional y tampoco se encontró en las normas internacionales.

Por esto, en lo que respecta a la reglamentación chilena, "es importante que se actualice y evalúe la posibilidad de igualarla a los límites establecidos por la normativa de la Unión Europea, esto para algunos de los metales analizados en este estudio", señala la investigación

Respecto a la calidad nutricional de este alimento, el atún en conserva entrega un buen aporte de proteínas de alto valor biológico y de ácidos grasos poliinsaturados, destacando el aporte de omega 3 (DHA/EPA). Por ende, las marcas de la muestra que cumplen con lo que declaran y presentan los mayores valores de proteínas y omega 3, junto con un menor aporte de sodio, serán una buena elección.