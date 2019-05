Rotura de cañería inundó estacionamiento del Costanera Center

Usuarios reportaron que este miércoles el estacionamiento subterráneo del Costanera Center sufrió inundaciones y problemas a la hora de pagar.

A eso de las 15 horas los accesos fueron restringidos por la avenida Andrés Bello, pues el nivel -1 se inundó por la rotura de una cañería.

La situación también afectó al nivel -2, donde salió agua desde unos tubos en el techo.

Los propios afectados compartieron fotos y videos de lo ocurrido en redes sociales:

Y no solo eso, llegó las lluvia, pero solo en @costaneracenter ahora no puede llegar bien al auto, destrozó sus zapatos y se ensució el auto con agua de desagüe? Me aclaran dónde cobró los daños? @biobio @adnradiochile @CHVNoticias pic.twitter.com/agg6ZS6sKR