Corte confirma procesamiento contra militar en retiro acusado de encubrir asesinato de José Tohá

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento contra el ex militar Jorge Luis Chován en calidad de encubridor del homicidio de calificado de José Tohá González, ex ministro del Interior y de Defensa del ex Presidente Salvador Allende.

La Sala integrada por la ministra María Soledad Melo, Gloria Solís e Inelie Durán ratificó la decisión resuelta el 12 de febrero recién pasado, en primera instancia, por el ministro en visita extraordinaria del mismo tribunal, Miguel Vázquez.

El crimen ocurrió a comienzos de 1974, tras el inicio de la dictadura cívico militar, luego de que el militante del Partido Socialista fuera detenido y trasladado a diversos campos de prisioneros, tanto en Punta Arenas (Isla Dawson) como en Santiago.

Según informó el Ministerio Público, el ex ministro de Allende fue trasladado el 15 de marzo de 1974 hasta el Hospital Militar de Santiago por problemas de salud -en calidad de prisionero- y en ese lugar fue encontrado su cuerpo colgado, con una correa atada al cuello que daba hacia el interior de un closet en su habitación.

El fallo de la señala que "los hechos permiten concluir fundadamente que la muerte de José Tohá González fue producto de la acción de terceros mediante el ahorcamiento, en alguna hora de la mañana del día viernes 15 de marzo de 1974".

Los hechos son constitutivos del delito de "homicidio calificado cometido en la persona de José Tohá González, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal", agrega el texto.

Los antecedentes, y declaraciones del propio Chován, establecen que existen "cargos fundados para estimar, que le ha cabido a éste, participación como encubridor del delito de homicidio calificado", agrega el texto.