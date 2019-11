Manuel Guerrero: Es una tinterillada discutir si violaciones a los DDHH son sistemáticas o no

El académico de la Universida de Chile Manuel Guerrero criticó que tras el informe de Human Rights Watch (HRW) la derecha resaltara las denuncias de violaciones a los derechos humanos no fueran sistemáticas.

En conversación con Hablando De, Guerrero manifestó que "va quedando en evidencia, informe internacional tras informe internacional, (...) que en Chile la policía uniformada está cayendo en reiteradas, masivas y graves violaciones a los derechos humanos".

"Esto nos conecta en una forma muy triste, pero que además nos tiene llamar la atención a cómo se ejercieron la violencia de parte de la policía uniformada durante lo que fue el periodo de la dictadura militar y hoy día, que estamos en democracia, ya podemos decir que es inaceptable", remarcó el académico, hijo de Manuel Guerrero, víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de que la UDI destacara que el informe no hablaba de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Guerrero expresó en Cooperativa que es un embuste a la discusión.

"Me parece una tinterillada, que resulta agresiva para la conciencia cívica de Chile, el escudarse de si es que está el calificativo sistemático o no. Me alegro que la UDI le preocupen los derechos humanos, pero, sin embargo, argumentar si se dice sistemático o no (...) me parece muy, muy débil", enfatizó.

"Mi llamado -agregó- es a no quedarse en ese debate tecnicista de si es sistemático o no, sino a preocuparnos de que aquí hay masivas y graves violaciones a los derechos humanos".

Guerrero puntualizó que "esto muestra que el trabajo de la memoria en si mismo no es suficiente para lograr un 'nunca más'" y llamó a tomar medidas y hacernos cargo de una policía que respete los derechos humanos para lo que se requieren controles "mucho más férreos".

"Este es un momento triste, pero al mismo momento lúcido para Chile para hacernos cargo de aquello que está pendiente. No hay otra forma de hacerse cargo del 'nunca más', no basta declararlo", finalizó.