La psicóloga educacional Carolina Jorquera advirtió a los postulantes que rendirán este año la Prueba de Transición para la admisión universitaria (PDT) que "no cambien su rutina de manera drástica", dado que -afirmó- "no es buena idea dar la prueba después de un carrete 'brutal' y tampoco quedarse despierto hasta muy tarde para estudiar lo último". En esta línea, la experta recomendó a los estudiantes "levantarse temprano, leer bien las cosas que aparecen en la prueba, comerse un chocolate para bajar los nervios y saber que lo que están probando no es que si sabes todo". La PTU se realizará en dos grupos: el primero realizará las pruebas el 6 y 7 de diciembre, mientras que el segundo lo hará el 9 y 10 del mismo mes.

