En El Primer Café de Cooperativa, el investigador en educación de la Fundación Nodo XXI, Víctor Orellana, acusó que se le planteó al ministro de Educación, Raúl Figueroa, un cambio de financiación a los colegios que se base en la matrícula y no en la presencialidad, sin embargo, no fueron escuchados. Orellana explicó que hay un "nivel de fanatismo neoliberal al cual llevó a una persona de no dar las condiciones a los establecimientos para poder construir un retorno seguro a través del financiamiento", lo que considera como "una tremenda irresponsabilidad, una sobre ideologización peligrosa para el cuidado de la vida", por lo que "me parece que la responsabilidad principal recae en el ministro", dijo Orellana, justificando la acusación constitucional contra el secretario de Estado.

