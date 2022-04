El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a El Diario de Cooperativa que la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) "es un compromiso bien explícito del programa de Gobierno" y que su cartera está trabajando junto al Mineduc para "ir identificando de qué manera se puede cumplir, considerando que involucra recursos muy importantes". En esa línea, "hay que definir claramente cuáles van a ser las coberturas, la forma de implementarse y, sobre todo, cómo se va a financiar, porque es mucho dinero y no quisiéramos que se le condonara la deuda a un profesional que puede tener ingresos más altos a costa de los ingresos de los trabajadores de menores recursos". El ex presidente del Banco Central enfatizó que "la deuda total son varios miles de millones de dólares, una cantidad muy significativa; más que todo este paquete de medidas" del plan de recuperación "Chile apoya", presentado el jueves. No obstante, "es un compromiso real, importante y tiene que tener su propio financiamiento. Como dijo el ministro (de Educación, Marco Antonio Ávila), estamos en pleno trabajo en esta materia", indicó.

