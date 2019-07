Natacha Pino, nueva rectora de la Universidad de Aysén y primera mujer electa democráticamente en este cargo en una universidad estatal en Chile, conversó con Lo Que Queda del Día y se refirió a la polémica de Carlos Williamson, descartado como subsecretario de Educación Superior por sus críticas al Museo de la Memoria. "Me parece que hay que ser muy cuidadoso con las posiciones ante temas sensibles. A mi me parece que no era la persona adecuada", dijo.

