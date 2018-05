Diputados de Chile Vamos denunciaron presuntas irregularidades al interior de la ENAP

Diputados de Chile Vamos quieren impulsar la creación en la Cámara Baja de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) registradas en los últimos años.

Los legisladores de la UDI Sergio Gahona y Osvaldo Urrutia, junto a otros de la coalición, presentaron la solicitud para crear la instancia, que esperan sea aprobada al regreso de la semana distrital, para indagar "desvinculaciones de personal, arriendo y venta con sobreprecios y conflictos de interés por parte de la administración" de la ENAP.

"Hemos sido testigos de varias dificultades al interior de la ENAP que nos parece razonable que sean investigadas ampliamente, (pues) incluso algunas cosas podrían constituir potencialmente delito y tendrá que evaluarse en su minuto si se lleva a la Fiscalía", manifestó Gahona.

"Queremos, como Chile Vamos, investigar esto a fondo", aseguró el diputado gremialista, pues –denuncia- "hay materia relacionada con el cambio y venta del edificio corporativo, contratos de familiares de directores de la ENAP y una serie de otras situaciones que tienen que ver con conflictos de interés o manejo de información privilegiada, queremos ver las responsabilidades políticas en esto".

Diputado Castro (PS) le restó importancia a acusaciones

Por su parte, el diputado del PS Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, le restó importancia a las acusaciones puesto que "la verdad es que es una iniciativa política, y detrás está la intención de cuestionar la gestión del señor (Marcelo) Tokman, presidente ejecutivo de la ENAP durante el período de la Presidenta Bachelet" y quien renunció a inicios de mayo.

Y aunque "me parece bien que el oficialismo hoy día busque indagar para atrás, no sé qué utilidad va a tener realmente", apunta.

"No le hago el quite a la comisión investigadora –aclara-, incluso es posible que yo mismo la integre desde el PS, pero no le veo un propósito y utilidad práctica concreta para lo que interesa a la mayoría de los chilenos, que es cómo la ENAP se posiciona de mejor manera dentro del mundo energético de nuestro país".

Hasta el momento hay 8 comisiones aprobadas en la Cámara de Diputados en menos de tres meses desde el inicio del nuevo período legislativo, y se pueden la de la ENAP y la que pretende crear el Frente Amplio sobre el caso Ascar ocurrido en el Sename.