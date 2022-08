"Soy partidario de que no tengamos cambio de hora", manifestó en Cooperativa Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile, a poco menos de un mes de que todo el país -salvo la Región de Magallanes- retorne al horario de verano. Su idea es que "tengamos el horario más cercano al horario astronómico, y así hay países que no tienen cambio de hora, o sea, no es que estemos obligados", y argumentó además que "las razones de eficiencia energética no son tan válidas".

