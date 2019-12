Coaniquem reveló siete casos de niños quemados por fuegos artificiales

La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) reveló que hasta la fecha existen siete casos de niños heridos por fuegos artificiales.

De acuerdo a datos revelados por la institución, se han registrado siete casos de niños quemados por fuego artificiales -seis de ellos en la Región Metropolitana- desde que inició la temporada, que comprende desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero.

En el mismo periodo del año pasado se registró un total de ocho niños quemados, lo que preocupa a las autoridades debido que aún no se celebra el Año Nuevo.

El presidente ejecutivo de Coaniquem, Jorge Rojas, indicó que "todavía no viene lo más grave, se llena el país completo de fuegos artificiales y ahora, como no hay estos espectáculos, se puede agravar la situación".

Desde el organismo hicieron un llamado a no utilizar ni manipular estos elementos por su alta peligrosidad. "Lo mejor que podemos hacer es prevenir, entonces el llamado a la población: no compre, no uses, no vendas y denuncia al 133", agregó Rojas.

En tanto, desde el Gobierno, la seremi metropolitana de Salud, Rosa Oyarce, sostuvo que hay muchos niños quemados por fuegos artificiales porque "la mayoría explotan en las manos, en las piernas, se incendian las ropas. Hoy día se utiliza ropa con material que no es de algodón, se incendia y eso queda pegado a la piel".

En Chile está prohibido el uso y venta de fuegos artificiales desde el año 2000 y desde esa fecha que no existen casos de personas fallecidas por estos elementos.