Este jueves se viralizó a través de redes sociales un video en el que se ve a un funcionario de Carabineros agrediendo a una mujer. Información aledaña lo sindicaba como autor de abuso sexual, indicando que esto había ocurrido en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía. Posteriormente, desde el Departamento de Comunicaciones de Carabineros salieron al paso de este registro, y aclararon que el hecho ocurrió el año pasado en la comuna de San Miguel (Región Metropolitana). La capitán Pamela Sandoval informó que esta situación fue "condenada completamente por Carabineros; no la vamos a tolerar y una vez detectada, fue eliminado de forma inmediata el ex funcionario (de la institución), quien pasó a control de detención, fue formalizado y hoy cumple una prisión preventiva severa". Más tarde, no obstante, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur precisó que el ex carabinero fue formalizado por apremios ilegítimos y no se encuentra en estos momentos en prisión preventiva, sino con medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

