Lagos Weber y nueva función de las FFAA: "O las policías no dan abasto o hacen un trabajo deficiente"

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber criticó la decisión del Gobierno de entregar nuevas atribuciones a las Fuerzas Armadas y policías para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado consideró que detrás del anunció "hay dos cosas".

"O el tema del narcotráfico se ha recrudecido de manera muy fuerte y está diciendo que las policías no dan abasto para hacer el trabajo, o cree que hay un trabajo deficiente (por el) que está recurriendo a las Fuerzas Armadas", planteó.

Lagos Weber agregó que "sería cauto de qué manera se va a usar eso y quiero recordar que las Fuerzas Armadas están para resguardar las fronteras externas y si bien pueden cumplir un rol, yo creo que hay que tener más información para saber de qué manera van a operar las Fuerzas Armadas, de qué forma van a prestar ese servicio y qué podemos hacer para mejorar el rendimiento de las policías".

Ex subsecretario Gaspar: "No es novedad"

Aún no se conoce el decreto en su totalidad, por lo que en La Moneda han sido cuestionados respecto al alcance de la medida debido a que las FFAA ya tienen instrucción de colaborar en la frontera, sobre todo con Bolivia.

Según manifestó el ex subsecretario Gabriel Gaspar, "no conozco el decreto pero las tropas nuestras están en la frontera permanentemente y están brindando apoyo a todos los servicios del país, entre ellos, reafirmando nuestra soberanía y si en su desempeño encuentran algo irregular lo informan y lo ponen a disposición de la fuerzas policiales y de Gobierno interior".

"No es que no se hizo antes, se hace permanentemente de hace mucho tiempo. No es novedad. Quizás ahora se le va a dar otro margen, otro carácter normativo. Ahí sería interesante ver qué misiones se le asignan. Eso si se le modifican las misiones constitucionales", agregó.

En el Congreso, el ministro de Defensa, Alberto Espina manifestó que las Fuerzas Armadas ya están en la frontera y que esas instrucciones no cambian. Lo nuevo del decreto estaría en que dicho secretario de Estado tendrá la labor de disponer, organizar y distribuir el despliegue de las FFAA.