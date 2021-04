Desbordes agudiza arremetida contra Cristián Larroulet: "Es una mala influencia"

El candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, agudizó su arremetida contra el jefe de asesores de La Moneda, Cristián Larroulet, a quien tachó de "mala influencia" para el Gobierno.

Desbordes ya ha cuestionado a Larroulet y su rol dentro del Ejecutivo en varias ocasiones, sobre todo en entrevistas con la prensa. Hace dos semanas, en La Tercera, el ex timonel de RN pidió al Gobierno "ser menos dogmático y más pragmático" en cuanto a las ayudas sociales durante la pandemia, y le adjudicó al economista ser "el guaripola de todas estas ideas que, probablemente, en épocas normales uno las entiende, pero en épocas de crisis, no".

Duros reproches que reforzó ayer, por partida doble, primero en el programa "Stock Disponible" de Vía X y, horas después, en "Mentiras Verdaderas" de La Red, señal privada que ha tenido roces con La Moneda en las últimas semanas.

Desbordes recordó que "marcaba súper bien (en las encuestas) antes de ser ministro de Defensa", contexto en el cual "no tengo dudas que gente como Larroulet me llevó ahí para pegarme el pencazo y que dejara de marcar" el año pasado.

Aprovechó de recriminar también al Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), que Larroulet ayudó a fundar, y su influencia en La Moneda.

En ese sentido, aseguró que el UDI Joaquín Lavín ya no sería el favorito del Segundo Piso porque "LyD no está apoyando a Joaquín hoy día", insinuando así que la nueva apuesta del instituto es el candidato presidencial Sebastián Sichel, "quien ha sido militante de dos partidos, no es una persona que venga del mundo independiente, casto y puro: hoy Sebastián representa a LyD y eso es legítimo", puntualizó Desbordes.

Cristián Larroulet, jefe de asesores de La Moneda, del llamado "segundo piso". (Foto:ATON)

Planteó, en ambas entrevistas, una idea que ya ha repetido antes: que el Gobierno está desconectado pero, además, en La Moneda "hay una especie de Club en que se retroalimentan entre ellos, y dentro de eso está, por supuesto, el jefe de los asesores del Presidente, el señor Larroulet, hay que decirlo clarito".

"Larroulet hace un artículo, lo redacta, se lo manda a medios que lo publican, Larroulet lo lee y dice 'miren lo que salió en la prensa' y se convence", fustigó el ex diputado.

Pese a todo, Desbordes no deja de creer, según dijo, que quien gobierna es el Presidente Piñera. Reprochó que "Larroulet es una mala influencia a mi juicio, que ha sido, la verdad, responsable de muchas de las malas de decisiones, pero el que toma la decisión final es el Presidente, para bien y para mal", como el proceso de vacunación y la disposición de dosis en Chile, "uno de varios aciertos, (porque) tampoco es que haya hecho todo mal".

"SI LARROULET NO ESTUVIERA, YO SERÍA FELIZ"

El presidenciable apuntó que "Cristián Larroulet fue director de Libertad y Desarrollo muchos años, es un instituto que respeto pero que no comparto su opinión. Me han dado duro en los últimos días porque ellos son los guardianes de la recta doctrina, y la recta doctrina es la que nos dominó con economistas destacados de la Universidad de Chicago".

"Y este señor asesora al Presidente y es una persona que está constantemente ahí, pero el que toma la decisión final es el Presidente. Ahora, ojalá no estuviera Cristián Larroulet (en La Moneda), que estuviera en el mundo privado, yo sería más feliz si eso pasara, pero es dificil", sentenció.