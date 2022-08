"Este despliegue va de mano con la campaña": Oposición critica viaje de Boric a la Región de Atacama

Tras el anuncio del viaje del Presidente Boric a la Región de Atacama, los parlamentarios de la zona se encuentran divididos, ya que desde la oposición apuntan a que la actividad busca ser un acto de campaña del Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

La diputada Sofía Cid (RN) planteó que "el Presidente abrazó demasiado al Apruebo, lo mezcló mucho con el gobierno y está muy preocupado por el resultado y se ha dedicado casi a ser el jefe de campaña del Apruebo".

"Obviamente este despliegue territorial va de la mano con la campaña, pero también nosotros aquí en la región hemos pedido que él venga, aquí en la Región de Atacama estamos con problemas de seguridad muy fuertes y también hoy día tenemos el socavón de Tierra Amarilla", recordó.

En contraste, el diputado Juan Santana (PS) aseveró que "yo creo que la oposición está viendo fantasmas donde no los hay, uno no entiende que la misma oposición que en muchos casos plantea la necesidad de visitar algunos lugares de nuestro país, ponga obstáculos o vea campaña, porque la Región de Atacama tiene una impronta marcada por los conflictos ambientales".

"Me da la impresión que quien está haciendo campaña con este tipo de juicios es precisamente la oposición al no permitir que el Presidente de la República cumpla con la labor por la cual fue elegido", recalcó.

Aunque hasta el momento no hay un detalle de las actividades que tendrá el Mandatario, se espera que llegue a la zona durante este jueves.

En paralelo, durante esta jornada se lleva a cabo en La Moneda una reunión en la que los presidentes de partidos políticos y la ministra del Interior, Izkia Siches, conversarán sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo de cara al plebiscito.

Luis Mayol, vicepresidente de RN, comentó que "es para hablar sobre temas formales y procedimientos del día de la elección y no temas de fondo, para los temas de fondo nosotros no estamos disponibles, ya que el gobierno está siendo parte activa de una campaña por una opción, el Apruebo, y nosotros para ello no estamos dispuestos. Espero que esto sea nada más que formal y no para sacar un partido o una ventaja distinta".