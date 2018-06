Chahuán se disculpa con ministras, pero llama a "apurar la instalación del Gobierno"

El senador RN Francisco Chahuán reaccionó al emplazamiento de la ministra Isabel Pla y ofreció disculpas públicas a la titular de Cultura, Alejandra Pérez, a quien -en una reunión privada- pidió echar "a patadas".

La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada “a patadas”, espero que el Senador @chahuan se disculpe públicamente con la Ministra @aleperez_ — Isabel Pla (@isabelpla) 14 de junio de 2018

Mediante un video difundido a través de su cuenta de Twitter, el ex precandidato presidencial afirmó que tales declaraciones llegaron a la prensa "completamente descontextualizadas", producto de una "filtración malintencionada".

No he dado ninguna entrevista.Lo emitido ha sido una filtración mal intencionada de reunión privada en recinto privado,q saca malintencionadamente de contexto y exagera. Las disculpas a Ministra @aleperez_ por lo que la pudo haber afectado @isabelpla pic.twitter.com/p0EAYvTRKd — Francisco Chahuán (@chahuan) 14 de junio de 2018

"Esto fue una conversación privada, en un Consejo de Renovación Nacional, en un lugar privado, y hubo una filtración malintencionada que buscaba, justamente, generar un conflicto artificial", expresó Chahuán.

El parlamentario por la Región de Valparaíso afirmó que "las palabras respecto a la ministra de Cultura están completamente sacadas de contexto".

"Yo siempre he cuidado la relación y he luchado por la equidad de género, y jamás me podría referir a la ministra en esos términos. Podré tener diferencias respecto a su gestión, pero jamás ninguna frase que pueda afectar su dignidad. Por tanto, si se provoca algún daño en virtud de esas palabras –que están completamente descontextualizadas- igualmente le pido las disculpas del caso", agregó el legislador.

"La paciencia se va acabando"

Francisco Chahuán aprovechó también la oportunidad para referirse "al tema de fondo" de sus cuestionamientos: "Quiero señalar claramente que tenemos una dificultad debido a que tenemos que apurar la instalación del Gobierno", advirtió.

"Tenemos que cuidar al Presidente Piñera, cuidar su liderazgo y, también, entender que tenemos que articular rápidamente los cuadros regionales que nos permitan apurar el trayecto para ejecutar el programa de Gobierno, que fue el pacto que suscribimos con los chilenos en la última elección presidencial y parlamentaria. En ese contexto, por supuesto que las paciencias se van acabando", sentenció.

"Dígamelo de frente"

La protagonista involuntaria de esta polémica, la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, usó también Twitter para responder a Chahuán, y lo hizo con un tono dialogante, pero firme.

"No tengo problemas en hacerme cargo de sus críticas, pero dígamelas de frente, todos podemos hacer las cosas mejor. Las puertas del Ministerio están abiertas para que pueda conocer y conversar", sostuvo.