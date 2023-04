Interpelación a la ministra Tohá será después de las elecciones

La interpelación a la ministra de Interior, Carolina Tohá, quedó fijada para el martes 16 de mayo, luego de que Chile Vamos lograra juntar las firmas asegurando que "se acabó la paciencia" con la secretaria de Estado.

La interpelación estará a cargo de uno de los diputados RN Andrés Longton o Diego Schalper, lo que aún no se define.

Este último aseguró que la interpelación "la hemos hecho a propósito para después de las elecciones, cosa de no mezclar" este tema con la disputa electoral, porque la delincuencia, el dolor de las víctimas en la macrozona sur, la desesperación de los vecinos de Antofagasta y de Colchane no tiene tiempo ni momento, es siempre".

"Y es siempre porque este Gobierno ayer, hoy día, y ojalá no mañana, ha sido incapaz de conducir materias de seguridad", agregó.

Desde la oposición afirman que la discusión respecto a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) fue "el punto de inflexión" para pedir la interpelación a la ministra, a quien acusan también temas como la migración, la delincuencia y su baja asistencia a la Comisión de Seguridad.

Entre sus argumentos, Chile Vamos acusa una incapacidad de la ministra para "frenar el explosivo aumento del crimen organizado, narcotráfico y los narcofunerales".

Asimismo remarcan que el fenómeno migratorio se ha visto magnificado producto de "complejos ideológicos que tiene el Gobierno, desde el Presidente hasta los funcionarios del Servicio Nacional de Migración".

Exhibiendo el logo de su lista de campaña de cara a las elecciones de consejeros constituyentes (Chile Seguro) los partidos de Chilevamos se refieren a la interpelación a la ministra Tohá.



Fue fijada para el 16 de mayo y el interpelación será Diego Schalper o Andrés Longton. pic.twitter.com/mmJqU8q1Zq — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 26, 2023

No obstante la fecha de la acción fiscalizadora, la diputada Gael Yeomans (CS) planteó en El Primer Café que "el tono en que hace la argumentación es lo que me molesta bastante", y acusó que ésta es evidencia de que "esta interpelación más bien es un acto de campaña" de la derecha para la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo.

En ese sentido, pidió mirar más allá de la contingencia: "Me parece que hay que guardar la compostura y asumir las responsabilidades que cada uno tiene, y no tratar de sacar provecho político con un tema sensible como lo es la seguridad".

En el mismo panel, la timonel del FRVS, Flavia Torrealba, también desestimó el sustento de la interpelación, asegurando que "no hay nadie en el aparato estatal que esté más comprometido con Carabineros que la ministra Tohá, ni que tenga toda su fuerza y energía puesta en la recuperación de la paz en todos los territorios".

"Sin ninguna duda me parece que no es el momento, que es un gesto de falta de amistad cívica, y que creo que no se daría si es que las derechas democráticas no estuvieran tan sitiadas por los radicalizados de ese sector", complementó.