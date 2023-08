Jackson desdramatizó anuncio de acusación constitucional en su contra

El Partido Republicano confirmó que presentará el libelo el próximo lunes, con apoyos de la UDI y de RN.

"No me sorprende, tienen el legítimo derecho de hacerlo, (pero) me encantaría que una pizca de esa energía se pudiera gastar para llegar a acuerdos en pensiones y en pacto fiscal", respondió el ministro.