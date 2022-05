Ministra Izkia Siches: En cada uno de los embates me vuelvo un poquito más fuerte

La ministra del Interior, Izkia Siches, realizó un balance de su gestión como ministra del Interior y aseguró que "en cada uno de los embates" se va haciendo "un poquito más fuerte".

En conversación con El País, la titular del Interior señaló que "siempre supe que iba a ser complejo el aterrizaje en este ministerio, porque hay muchas aristas y mucho trabajo. Pero creo que cada día vamos viendo cómo se pueden ir resolviendo las distintas problemáticas".

"En el caso de Temucuicui, más allá de la envergadura y de lo preocupante que es la situación de violencia en la zona, personalmente no sentí en riesgo mi vida en ningún momento. Puede haber sido parte de la adrenalina, quizá, pero lo entendí como una protesta, tal como ocurre en muchos lugares de nuestro país", agregó.

Sobre lo que más le ha costado en estos meses, Siches señaló que "uno siempre tiene que lidiar con las especulaciones de la prensa y con las agresiones personales. Y eso es algo que yo –previo a asumir como ministra y cuando se me preguntaba por candidaturas- siempre planteé: tenemos el deber, como políticos y políticas, de trabajar por un clima más amable".

"Eso desalienta a muy buenos perfiles de personas brillantes que serían una gran contribución para el Estado, para el Parlamento, y que no están disponibles porque el ambiente es así de tóxico. Hay presión, de los mismos actores políticos. Y a todos los que nos ha correspondido asumir cargos de representación o cargos de definición presidencial, nos ha tocado vivirlo con mayor o menor intensidad", enfatizó la titular del Interior.

"Para mí, que venía de un espacio mucho más protegido que los otros ministros y ministras del comité político (Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Mario Marcel y Antonia Orellana) ha sido un poco más agresivo. He recibido directamente muchas más descalificaciones y agresiones", lamentó Siches, aunque agregó: "En cada uno de estos embates, en vez de debilitarse, una se va haciendo un poquito más fuerte. Se va endureciendo la piel. Y, sobre todo, también va ponderando qué cosas son importantes y qué no".

"LA SEGURIDAD TIENE QUE SER UN TEMA DE ESTADO"

Sobre la agenda de seguridad, la titular de Interior manifestó que esta no puede plantearse como de izquierda o derecha, sino como un tema de Estado.

"En materia de delincuencia y narcotráfico, lo que sucede representa una llamada de alerta. Se requieren políticas de Estado para que no siga aumentando el poder de fuego de las bandas criminales", planteó Siches.

"Yo, como ministra del Interior, no tengo ningún trauma al respecto. Soy madre, soy vecina y, al igual que gran parte de la ciudadanía, quiero vivir en un país más ordenado, en paz, en donde el poder de fuego y los delincuentes estén contenidos. No tengo ningún trauma y las policías y el tema de seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas. Hoy en día es un desafío de Estado", cerró la ministra.