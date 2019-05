Ministro Valente defendió viaje de su hijo en gira oficial: "Fue una reunión familiar"

El ministro de Economía, José Ramón Valente, defendió la presencia de su hijo, José Tomás, durante una gira por Europa efectuada el año pasado donde acudieron a reuniones con empresarios e inversionistas.

Este viaje se conoció luego de la polémica por la inclusión de los hijos del Presidente Sebastián Piñera en la delegación de la gira presidencial por China.

Aunque había guardado silencio por este tema, finalmente el secretario de Estado sostuvo que se puso de acuerdo con su hijo, quien estudia en Estados Unidos, para juntarse en Europa porque hacía mucho tiempo que no lo veía.

"Mi hijo vive en el extranjero. Yo planeé un viaje al extranjero a visitar a la OCDE, a visitar al World Economic Forum y me puse de acuerdo con él para juntarnos allá, hace mucho tiempo que no lo veía", planteó.

"Esta es una reunión familiar, es para ver a mi hijo, yo creo que todos ustedes tienen familia y saben lo que es estar con familias que están separadas", añadió.

De acuerdo a lo que reveló El Mostrador, José Tomás Valente viajo desde Estados Unidos a París para estar en la gira que incluyó Francia, España, Suiza y Suecia y participó de las actividades en las que el secretario de Estado se reunió con un centenar de empresarios y gremios con el objetivo de atraer inversiones a Chile, instancia organizada por InvestChile.

Aunque no figuró en las nóminas oficiales, también participó de reuniones relevantes con la OCDE y luego en Ginebra, Suiza, donde su padre fue uno de los principales oradores en el encuentro de emprendimiento y desarrollo sostenible del World Investment Forum junto a autoridades económicas de Alemania, México, Brasil, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Además, el ministro Valente recalcó que la presencia de su vástago no significó algún tipo de gasto para el Estado.

"Todos los gastos de ese viaje fueron pagados en forma particular y no hay ningún desembolso que haya hecho el Estado", aseveró el titular de Economía, quien no aclaró la presencia de su hijo en las reuniones oficiales.