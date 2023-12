Mujer lanzó café a ministra Camila Vallejo en Rancagua

Una mujer intentó agredir este martes a la ministra Camila Vallejo cuando, en Rancagua, entregaba el texto elaborado por el Consejo Constitucional y que se pebliscitará este domingo.

El capitán de Carabineros Roberto Araya contó que la agresión ocurrió en la Plaza Los Héroes de la capital de O'Higgins, donde la mujer lanzó un vaso con café a la secretaria de Estado por lo que inmediatamente fue detenida.

Tras lo ocurrido, Vallejo contó en su cuenta de X (otrora Twitter) que "la verdad es que ni me di cuenta" y relató que "la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante".

Muchos me han escrito preocupados por la agresión de una señora en la Plaza de Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta!! 🤷🏻‍♀️

Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda😠 pero continuamos… pic.twitter.com/muGuG4d34N