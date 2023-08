Presidente Boric: "Chile no nos perdonará si no avanzamos en soluciones"

Tras llevar a cabo un nuevo cambio de gabinete, el Presidente Gabriel Boric lamentó que se diera en medio de un escenario de "crispación" en el mundo político, mayormente relacionada con el caso convenios.

"Me hubiera gustado sin duda que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esta crispación tan protagonista de los últimos días de quién, de lado y lado, dice la frase más incendiaria", reflexionó.

A su juicio, "esta conducta nos distancia de la posibilidad de mejorar sustantivamente la calidad de vida de las personas (...) que demandan a todos quienes tenemos responsabilidades de conducción en este país que seamos capaces de producir acuerdos en su bienestar, que abandonemos las trincheras y pongamos el bien de Chile por delante".

"No les interesan nuestras peleas. Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones donde ya están claros los diagnósticos hace años", enfatizó.

El Mandatario lo declaró en la víspera de una reunión clave con los partidos de Chile Vamos, que se ha resistido a los pilares fundamentales de su programa: el pacto fiscal y la reforma de pensiones.

Al respecto, comentó que "en las últimas semanas y días, todos hemos estado dando pasos: a veces chiquititos, con desconfianza, reaccionando con escepticismo, pero pasos al fin, gestos que ayudan a la concordia y al entendimiento".

MINISTROS SALIENTES "ENTREGARON TODO DE SU PARTE"

Respecto al ajuste ministerial, Boric agradeció "la labor de quienes hoy dejan el gabinete, porque sé que más allá de las dificultades que hayan debido enfrentar, entregaron siempre todo de su parte -me consta, lo hemos conversado- para ir en búsqueda de soluciones, acuerdos y mejoras en la vida de nuestros compatriotas, que es por ellos que estamos acá".

A la vez, "a quienes ingresan hoy, les llamo a volcarse de lleno en la misión de este Gobierno, que no es otra que avanzar hacia un Estado y una sociedad más justa, que garantice las condiciones básicas para que cualquier persona pueda desarrollarse libremente, sin importar cuál es el tamaño de su billetera", y garantizó a la ciudadanía que "no nos conformamos, que no descansaremos en seguir construyendo una patria justa, y que vamos por más".

Hablando al oficialismo, reconoció que "ha costado cuajar" entre ambas coaliciones, pues "a veces, las querellas generacionales o declaraciones desafortunadas de uno u otro han mermado las confianzas, pero es hora de dejar todo aquello atrás y avanzar juntos con mayor cohesión y unidad política. Eso es lo que la patria nos demanda".