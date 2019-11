Rubilar defendió contrato de su pololo en el Gobierno: Es uno de los mejores periodistas de Chile

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, defendió a su pareja, el periodista Christian Pino, ante las críticas por el contrato por un peso mensual como asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).

En conversación con Buenos días a todos de TVN, la ex intendenta sostuvo que "yo sé que puede haber críticas en esto. El contrato es por un peso, efectivamente. Está la boleta hecha por un peso. Y solamente la razón que tiene es para que pueda tener su credencial de ingreso y para que pueda, por ejemplo, subirse al auto cuando yo voy a algún lugar y él me tiene que acompañar".

Para Rubilar, Pino es "uno de los periodistas, a mi juicio, mejores de este país, yo tengo esa convicción".

"Trabajó en TVN, trabajó en CNN, que me ayuda con su experiencia a enfrentar uno de los desafíos más tremendos que he tenido en mi vida: ser vocera de gobierno en crisis", destacó, junto con precisar que "me asesora directamente a mí, a nadie más".

Finalmente, Rubilar insistió que Pino no recibe "ni un viático, ni siquiera si fuera a algún lado conmigo. Solamente un peso que es la única forma legal que puede tener para acceder a La Moneda y estar y acompañarme. No hay ninguna otra razón que no sea ayudarme para ser mejor vocera en momentos muy difíciles".