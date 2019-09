Gobierno no realizará actos conmemorativos por el 11 de septiembre

El Gobierno confirmó que no se realizará ningún acto en La Moneda por el 11 de septiembre, aludiendo a que no existen razones especiales para la conmemoración.

La decisión fue dada a conocer por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien comentó que "no está contemplada ninguna actividad en forma especial. Hemos realizado actividades en nuestro Gobierno, tanto en el anterior como este, cuando la conmemoración del 11 de septiembre tiene una significación especial por el número de años, 40 años o un número significativo, pero en el caso del Gobierno y de La Moneda es un día de trabajo normal".

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, indicó que "me parece que es lo adecuado, no debería haber ninguna cosa excepcional mañana, porque el Gobierno lo ha hecho cuando son los 40 ó los 45 años y no tiene mucho sentido que La Moneda realice actos especiales".

"Es una fecha que hay que recordar. Hay que recordar lo que pasó, lo que vino después, pero también lo que sucedió antes y en eso con el Presidente Piñera estamos absolutamente de acuerdo. Su discurso que ha hecho acá los 11 ha estado impecable", dijo.

Desde la oposición, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, sostuvo que "es evidente que en el tema del 11 de septiembre el Gobierno tiene una división por razones obvias. La gran mayoría de quienes apoyan este Gobierno fueron partidarios de la dictadura, constituyen fuerzas que no tienen convicciones democráticas profundas y en el caso nuestro no existe tal diferencia".