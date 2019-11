Pareja de vocera Rubilar trabaja como su asesor comunicacional por 1 peso al mes

El periodista y ex rostro del canal 24 Horas Christián Pino se encuentra asesorando al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), que encabeza su pareja, la ministra Karla Rubilar, por 1 peso mensual.

Así lo dio a conocer La Tercera, que tuvo acceso al contrato de honorarios entre la Segegob y Pino.

La publicación indica que el ex conductor de noticias desempeña el rol de asesor comunicacional desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre por una remuneración de 2 pesos, los que serán pagados en cuotas mensuales de 1 peso.

Según el contrato, registrado el pasado 18 de noviembre, Pino "se desempeñará en el Gabinete Ministerial de este organismo, ejerciendo las funciones de asesoría comunicacional a la Sra. Ministra General de Gobierno, como a todo el Gabinete Ministerial".

El texto señala que además de sus labores en la Segegob, Pino también podrá ser requerido por todo el Gabinete Ministerial y que se presentará a realizar sus labores de forma diaria "en días y horas hábiles, o inhábiles, siempre que en este último caso, exista acuerdo previo con el Jefe de Gabinete de la Subsecretaría General de Gobierno".

"Para lo anterior se le proporcionará credencial institucional, y acceso a información relativa a esta Cartera de Estado", agrega el documento.

En una entrevista concedida hace algunos días a CNN Chile, la ministra Rubilar ya había anticipado esta situación, asegurando que "él tiene un contrato administrativo que le permite ingresar, tener su credencial y poder estar en La Moneda. Para eso gana un peso".

La ex intendenta metropolitana y sucesora de Cecilia Pérez añadió que "no hay ningún otro objetivo que no sea poder contribuir, literalmente, gratis a poder trabajar para todos los chilenos".